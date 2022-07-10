Опрос: Большинство россиян поддерживает идею возрождения советских брендов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 80% российских граждан одобрили предложение по возрождению советских брендов. Об этом говорят итоги исследовательского опроса аналитического центра университета «Синергия».

Как передает РИА Новости, согласно результатам опроса, по возрождению советских брендов на фоне ухода из России иностранных организаций поддержало 83% опрошенных. Против подобной инициативы высказалось 12% респондентов, а еще 5% - затруднились с ответом. Речь идет о таких брендах, как автомобили «Москвич», Победа» и «Волга», холодильники «Орск» и велосипеды «Кама».

Сторонники инициативы предположили, что это может укрепить российскую экономику за счет импортозамещения, а также поддержать предпринимателей, предотвратить дефицит и вывести на рынок продукцию по доступным ценам.

Большинство из тех, кто выступил за предложение, назвали наиболее целесообразным возобновление брендов, выпускающих автомобили (26%), а также еду и напитки (21%). Некоторые высказались за возобновление бредов, связанных с одеждой и обувью (15%), парфюмерией и бытовой химией (8%), а также бытовой техникой и электроникой (6%).

Те, кто не поддерживают идею по возрождению советских брендов, отметили, что товары под такими марками не смогут конкурировать с современными производителями, а также указали на необходимость разрабатывать новые бренды, чем возрождать те, что не прошли проверку временем.

В опросе приняли участие 5 тысяч россиян во всех регионах страны.