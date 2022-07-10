Минобороны РФ заявило, что российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 и один МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 10 июля, заявили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.

«Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».