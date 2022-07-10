Германия блокирует пакет помощи Украине от Евросоюза в размере 9 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин тормозит выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года.

Как передает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии.

Сообщается, что на данный момент Германия одобрила только первый транш в размере 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля этого года. Украина тем временем утверждает, что ежемесячно ей необходимо в 5 млрд евро. По данным издания, страна может объявить дефолт в сентябре 2022 года, когда наступит очередной срок погашения внешней задолженности.

Издание также отмечает, что блокировка помощи вызывает раздражение Киева наряду с пониманием, что Берлин собирается обойти ряд санкционных ограничений, введенных в отношении Москвы в энергетическом секторе. Как полагает газета, в этом кроется причина увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Пакет помощи Киеву в размере 9 млрд евро, одобренный Еврокомиссией еще весной этого года, предполагал рассчитанный на 25 лет заем Украине с беспроцентным возвратом за счет фондов Евросоюза через механизм евробондов, то есть гарантий долга со стороны стран-членов Европейского союза.