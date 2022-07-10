Шольц приветствовал решение властей Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".

"Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", - передает слова Шольца издание Welt.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало, что в Канаде уже приняли решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток".

Также ранее лидер партии “Альтернатива для Германии” Тино Крупалла заявил о необходимости запуска газопровода “Северный поток — 2”. Парламентарий отметил, что его партия выступает за запуск трубопровода Германией. Крупалла отметил, что по его мнению вопрос, в какой валюте оплачивать российский газ, никак не зависит от проекта.

Кроме этого, в январе этого года Германия пригрозила санкциями против "Северного потока – 2" в случае "вторжения" России на Украину.