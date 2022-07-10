DWN: санкции и энергетическая политика Германии ведут страну к краху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против России положат конец немецкой бизнес-модели, написал в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten журналист Марк Фридрих.

Автор статьи привел данные по внешнеторговому балансу Германии с начала 2022-го года. Как оказалось, профицит торговли в мае уменьшился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев разница между экспортом и импортом упала на 70,7% в сравнении с показателями прошлого года.

"Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить стране рабочих мест, соцобеспечения и процветания", - отметил Фридрих.

Ранее сообщалось, что в Германии зарегистрировали рекордный за последние 50 лет рост цен на топливо. Так, стоимость светлого мазута подскочила почти в два с половиной раза.

Также ранее экономист Штельтер заявил, что Германию ждет "плохой" конец при отказе от российского газа.