Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России оказались неэффективными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что оценила санкции против России, которые принял Евросоюз.

"Санкции (против РФ - прим. ред.) оказались абсолютно неэффективными… Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем РФ", - заявила она.

Также Ле Пен отметила, что именно антироссийские санкции выступили главной причиной роста инфляции во Франции.

Ранее сообщалось, что во Франции житель пожаловался президенту страны Эммануэлю Макрону на выросшие цены. Он отметил, что “буквально стал нищим”.

Также ранее kp.ru писал, что из-за выросших цен на газ в Европе стали останавливаться сталелитейные заводы и бумажные фабрики. Отмечалось, что энергетический кризис переходит в промышленный.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.