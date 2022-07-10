New York Times: Зеленский уволил Мельника после слов о Бандере, разозливших немцев

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, об этом пишет New York Times.

Как отмечается в публикации, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом участвовали в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики.

В современной Германии осуждают преступления нацистов и чтят память жертв холокоста, поэтому стремления представителя Украины обелить Бандеру стали красной чертой для немецкого правительства, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника. При этом немцы обрадовались тому, что Мельник был снят с должности.

Также Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы были опубликованы накануне - 9 июля - на сайте украинского лидера.

* Запрещенная в России экстремистская организация