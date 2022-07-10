Захарова заявила о достойном ответе, если Евросоюз не решит проблему транзита в Калининград

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Евросоюз не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае, Еврокомиссия, Евросоюз, должны осознавать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным", - сказала дипломат на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой выложен в Telegram-канале Захаровой.

Ранее власти Германии потребовали от Литвы возобновить транзит товаров в Калининград. Правительство ФРГ настаивает на снятии данного запрета. Об этом сообщало онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Также ранее сообщалось, что МИД РФ потребовал от Литвы восстановить грузовой транзит в Калининград. Отмечалось, что провокационные меры литовской стороны нарушают международно-правовые обязательства этого государства.