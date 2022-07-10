Министр обороны Украины Резников сообщил о крупных потерях и истощении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Нам необходимо обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас крупные потери. Нам требуется больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам следует перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", - сказал он.

Также Резников добавил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в список приоритетной техники для украинской армии, теперь Киев испытывает потребность в дальнобойных артиллерийских установках.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.