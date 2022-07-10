Российские военные нашли американский ПТРК Javelin у жителя поселка Лоскутовка в ЛНР Фото: REUTERS

Военные ВС России в ходе зачистки поселка Лоскутовка в ЛНР изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ракета лежала посреди старых вещей и грецких орехов, местный житель объяснил, что нашел ее на бывших украинских позициях. Мужчина так и не смог сказать, для чего ему нужен был американский ПТРК в подсобном хозяйстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.