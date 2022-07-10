Le Figaro: экс-президент Польши Валенса захотел “расчленить Россию” Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию, сообщило французское издание Le Figaro.

По его словам, в России следует "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить государство или сократить численность его населения до 50 миллионов человек.

Экс-глава Польши также признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния при помощи таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Но, как отметил Валенса, Соединенные Штаты и Европа "имеют на это право", так как якобы реализуют свои амбиции "демократическим" путем.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия неугодна западным странам просто по факту своего существования в статусе суверенной державы. Венедиктов также предложил вспомнить, через "какое время западники объявили холодную войну СССР".