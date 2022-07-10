ВКС России уничтожили на Украине два ангара с американскими гаубицами М777 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 10 июля.

Также ВС России уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до сотни украинских боевиков. Кроме этого. в ведомстве сообщили, что самолеты ВКС России Су-35с сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли американский ПТРК Javelin у жителя поселка Лоскутовка в ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.