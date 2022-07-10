The Times: Глава Минобороны Резников сообщил, что Украина собирает миллионную армию, чтобы вернуть южные территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина собирает миллионную армию с целью отвоевать юг Украины, заявил в интервью изданию The Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Он уточнил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал ВСУ “отвоевать оккупированные прибрежные районы”, которые играют важную роль для экономики страны.

Ранее Резников сообщил о крупных потерях и истощении ВСУ. Киеву нужно больше бронетехники и оружия от партнеров, сказал он. Также глава украинского минобороны добавил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в список приоритетной техники для украинской армии, теперь Киев испытывает потребность в дальнобойных артиллерийских установках.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.