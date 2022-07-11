WirtschaftsWoche заявил о неизбежности рецессии в американской экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, говорится в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.

"Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение", - говорится в материале.

По словам автора, аналитики соревнуются в мрачности прогнозов и рискуют этим привести в движение "ведущую вниз спираль". Эксперт заметил, что экономическая обстановка в стране усугубляется, положение американцев за последнее время заметно ухудшилось.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.