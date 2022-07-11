ТАСС: многоцелевые истребители Су-30СМ применили сверхзвуковые ракеты «Криптон» на Украине Фото: Минобороны РФ

Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота РФ применяют во время военной операции на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31.

"В зоне спецоперации на Украине самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон", - рассказали ТАСС в силовых структурах Крыма.

Отмечается, что авиаракеты уже показали высокую эффективность применения по различным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее возможности современного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Боевой самолет способен наносить удары по целям, расположенным в воде, на земле или в воздухе в любое время суток. При этом истребитель может атаковать цели даже при самых сложных погодных условиях.

Су-30СМ - это последняя модель российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Этот боевой самолет хорошо зарекомендовал себя во время операций в Сирии.