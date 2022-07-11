Кинолог предупредил об опасности купания собак в городских водоемах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что при питье и купании в городских водоемах собака может заразиться инфекциями, которые могут передаться хозяину.

"Самая опасная инфекция, которой собака может заразиться в воде, а затем передать хозяину, – лептоспироз. Также питомец может заразиться лямблиозом из-за бактерий в стоячей воде водоема", - пояснил он в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, при выборе водоема необходимо обращать внимание и на запрещающие таблички, потому что не все пляжи допускают нахождения животных. Собака должна беспрепятственно входить и выходить из воды, отметил он.

Ранее в беседе с "Известиями" специалисты порекомендовали выбирать такие места для плавания, где нет крутых берегов и сильного течения, так как уставшая собака может не выбраться из воды самостоятельно. Кроме того, не следует находиться слишком долго на открытом солнце вместе с питомцем.

Кстати, как писал Life.ru, с 2021 года в России вступили в силу новые правила пользования пляжами. Теперь отдыхающим нельзя приводить туда домашних животных, за исключением собак-поводырей.