Автоэксперт объяснил, как привезти машину из другой страны и не нарваться на мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт по подбору авто Денис Еременко объяснил, как привезти машину из другой страны и не нарваться на мошенников. По его словам, сегодня купить новый автомобиль в пределах двух миллионов возможно, но непросто. Сложности возникают в том числе с оформлением документов на машину, отметил он.

На сегодняшний день за два миллиона можно купить тот же самый Passat, но его пробег будет меньше, чем 100 тысяч километров.

В хорошей комплектации в Германии он стоит от 18 тысяч евро, рассказывает эксперт. В зависимости от объема двигателя меняется и пошлина, стоимость которой необходимо учитывать при растаможивании машины.

"Давайте возьмем самый стандартный объем, это два литра. И в российской таможне за эту машину нужно будет заплатить пять тысяч 400 евро. Таможня, соответственно, платится по курсу ЦБ в рублях на день таможенного оформления. То есть она тоже постоянно меняется. Крепче рубль — меньше платим, слабее рубль — больше платим. При курсе 50 и 100 рублей пошлина будет отличаться тоже в два раза", - пояснил он в беседе с "Пятым каналом".

Еременко добавил, что помимо официальных платежей нужно оплатить около 100 тысяч рублей за:

- коробка ГЛОНАСС;

- оборудование СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства);

- брокерские и сопутствующие услуги, комиссии банков.

- дополнительно — услуги посредников.

Кстати, чтобы помочь начинающим водителям купить автомобиль быстрее, придумана программа "Первый автомобиль", в рамках которой можно получить 10% скидку при покупке машины. "Комсомольская правда" разбиралась, как работает эта программа в 2022 году.

Так, особую систему в виде льготного кредитования разработал Минпромторг РФ. Суть программы в том, что каждый водитель, который готов к покупке автомобиля в рамках программы, получает 10%-ную скидку на автомобиль. Но только если берет ее в кредит.