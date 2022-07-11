Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 18 июля текущего года. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник, 11 июля.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

В Росавиации напоминают, что временно ограничены полеты в аэропорты Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь Анапа, Липецк, а также Белгород, Брянск, и Элиста.

Российским авиакомпаниям в ведомстве посоветовали организовать перевозку своих пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи аэропортов Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, а также Ставрополя и Москвы.

В ведомстве также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно. «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», - отмечено в сообщении.

Напомним, Росавиация сообщила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже принимались решения о продлении данного режима.