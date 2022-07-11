Производитель электротехники Electrolux уходит из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская компания-производитель электротехники Electrolux Professional приняла решение покинуть Россию и продать свой российский бизнес топ-менеджменту подразделения.

Как говорится в заявлении компании, производитель понял, что не сможет продолжать вести свой бизнес в России в текущей ситуации после того, как была проведена оценка. «Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

Президент и гендиректор компании Альберто Заната также уточнил, что Electrolux Professional соблюдает все ограничительные меры, введенные против России, а уход из страны обойдется компании в 35 млн шведских крон (около 3,3 млн долларов), однако, по прогнозам компании, не окажет существенного влияния на «прибыль или рентабельность».

В Electrolux Professional в России работает 25 сотрудников, а продажи в стране ее техники за прошлый год составили только 1% всех продаж компании.