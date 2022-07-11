МВД Запорожской области сообщило о покушении на главу Мелитопольского района

В МВД Запорожской области обвинили в покушении "украинский режим" Фото: REUTERS

На главу Мелитопольского района Андрея Сигуту совершено покушение. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов в своем телеграм-канале.

Селиванов обвинил в организации покушения "украинский режим" и добавил, что со стороны Киева в адрес Сигуты поступают угрозы.

"К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны", - уточнил замруководителя запорожской полиции.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Селиванов подчеркнул, что виновники понесут неотвратимое наказание.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские боевики совершили покушение на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева.

Террористы установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля главы УСИН по Херсонской области. Его госпитализировали с ранением.