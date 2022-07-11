Василий Орлов: «По нацпроекту «Образование» с 2019 года в колледжах региона открыты 14 новых мастерских»

Губернатор Амурской области рассказал, что в четырех Приамурских средне-специальных учебных заведениях на приоритетных направлениях подготовки в текущем и в следующем годах откроются еще по 12 современных мастерских. Модернизация проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

«Благодаря нацпроекту амурские колледжи получают такое современное оборудование, которое не каждое предприятие может себе позволить. Его общая стоимость более 60 миллионов рублей. Научившись работать на высокотехнологичном оснащении, выпускники смогут справляться с любой техникой, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов ход реализации национального проекта «Образование» в регионе.

Глава региона пояснил, что модернизация материально-технической базы амурских колледжей позволяет вывести подготовку кадров в регионе на более высокий уровень.

«Эта работа ведется не первый год. По нацпроекту «Образование» новые мастерские открываются с 2019 года. 14 уже работают, в планах на 2023 год создание еще 12 таких современных площадок», – сказал Василий Орлов.

Четыре новых мастерских появятся в Благовещенском политехническом колледже по направлениям «Охрана окружающей среды», «Геопространственные технологии», «Подземные горные работы» и «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики». В Амурском колледже строительства и ЖКХ откроются мастерские «Бетонные строительные работы», «Технология информационного моделирования» и «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». В Райчихинском индустриальном техникуме модернизируют оснащение мастерских по двум компетенциям – «Кузовой ремонт» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты автоматики». В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства обновят оборудование мастерских «Обслуживание тяжелой техники» и «Управление экскаватором» и «Окраска автомобилей».