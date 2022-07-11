Хакер RaHDIt заявил, что США снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по России

Украинские войска пользуются американскими разведданными для ударов по России, утверждает хакер Фото: REUTERS

Разведка Соединенных Штатов передает украинским коллегам спутниковые снимки территории России, на основании которых потом наносятся удары по населенным пунктам в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из участников хакерской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", - утверждает хакер.

Как ранее писал сайт kp.ru, RaHDIt выложила в открытый доступ данные о тысяче сотрудниках Главного управления разведки военного ведомства Украины.

Хакеры уточнили, что сформировать базу данных удалось с использованием изъянов в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве и анализу характерных моделей поведения пользователей.

Среди людей, фигурирующих в списке, есть сотрудники посольств Украины в России, Турции, Индии, Ирана, Австрии, Италии, ЮАР и Вьетнама.