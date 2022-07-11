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Политика11 июля 2022 8:33

Хакер RaHDIt заявил, что США снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по России

Член хакерской группы утверждает, что американская разведка активно помогает Киеву
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска пользуются американскими разведданными для ударов по России, утверждает хакер

Украинские войска пользуются американскими разведданными для ударов по России, утверждает хакер

Фото: REUTERS

Разведка Соединенных Штатов передает украинским коллегам спутниковые снимки территории России, на основании которых потом наносятся удары по населенным пунктам в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из участников хакерской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", - утверждает хакер.

Как ранее писал сайт kp.ru, RaHDIt выложила в открытый доступ данные о тысяче сотрудниках Главного управления разведки военного ведомства Украины.

Хакеры уточнили, что сформировать базу данных удалось с использованием изъянов в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве и анализу характерных моделей поведения пользователей.

Среди людей, фигурирующих в списке, есть сотрудники посольств Украины в России, Турции, Индии, Ирана, Австрии, Италии, ЮАР и Вьетнама.