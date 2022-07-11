Минобороны России заявило об уничтожении хранилища с боеприпасами для поставленных из США систем HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявило, что российские ракеты «Калибр» уничтожили хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву из Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, около населенного пункта Радушного в Днепропетровской области. Кроме того, были уничтожены гаубицы М777, а также самоходные пушки 2С7 «Пион».

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня», - говорится в заявлении, опубликованном российским военным ведомством.

Кроме того, в заявлении Министерства обороны РФ также сообщается об уничтожении в районе населенного пункта Часов Яр, который расположен в Донецкой Народной Республики (ДНР), пункта временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).