Близкий друг случайно зарубил казачьего атамана во время тренировочного боя в Истре

Сергей Капитонов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергей Капитонов погиб во время тренировочного сбора в подмосковной Истре. Об этом сообщает сайт "КП-Московская область".

Источник kp.ru в следствии рассказала, что атаман скончался после неосторожного взмаха шашкой со стороны его близкого друга во время спарринг-поединка.

"В какой-то момент Капитонов оказался за спиной у спарринг-партнера, - уточнил источник. - А тот не разобрался и махнул наотмашь. Рассек Капитонову грудь".

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

Один из казаков, лично знавших Капитонова, считает случившееся странным. По его словам, подобные тренировочные бои, тем более на заточенных шашках, не никогда практиковались.

"Мы никогда не практиковали сабельных боев, я не понимаю, что произошло и почему они бились на настоящих саблях", - утверждает казак.

Сергею Капитонову было 57 лет, но он находился в отличной физической форме, которая позволяла ему лично заниматься обучением молодых казаков и публично демонстрировать свои навыки владения единоборствами.

Как ранее писал сайт "КП-Пермь", в Перми мужчина случайно убил друга, пытаясь спасти его от смерти. Один из друзей потерял сознание. Второй, полагая, что товарищу нужна срочная медпомощь, решил ее оказать, хоть и не имел для этого специальных навыков. Мужчина начал сдавливать грудную клетку друга и наносить ему удары ладонями по лицу. В результате тот скончался.