Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Истребитель Су-35С Воздушно-космических войск России сбил в Донецкой народной республике украинский Су-25, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», – рассказал он на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российский Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 Украины в Николаевской области. По его словам, армия РФ поразила живую силу и военную технику ВСУ в 77 районах.

Напомним, Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения «4++». Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях.