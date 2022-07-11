Кадыров опубликовал новое пародийное видео про Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил новый пародийное видео на президента Украины Владимир Зеленский, в котором тот выступает мишенью бойца батальона «Ахмат».

Этот ролик стал третий частью. Ранее были опубликованы видео, в которых украинский президент подписывает капитуляцию, а также просит взять его часовым в батальон «Ахмат», однако получает отказ.

«Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», - написал глава Чечни, комментируя новое видео в своем Telegram-канале.

В опубликованном видео исполняющий роль украинского президента комик стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, «Зеленский» радуется, что его наконец приняли в ряды «Ахмата», но узнает, что он принят туда в качестве мишени. Видео заканчивается надписью «Продолжение следует...», а также смехом Кадырова, который звучит за кадром.