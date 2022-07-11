Посол в Британии Пристайко сообщил, что украинцы хотят собрать деньги на визит в страну Джонсона

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Украинцы планируют сбор средств, чтобы пригласить в страну британского премьера Бориса Джонсона, который на прошлой неделе объявил о намерении оставить пост, сообщил каналу Sky News посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

"Я должен сказать, что Джонсон был очень популярен (на Украине - прим. ред.). Чтобы объяснить вам, насколько он был популярен: украинцы только что успешно собрали достаточно средств, чтобы приобрести пару дронов турецкого производства через краудфандинг. Следующая идея заключается в том, чтобы собрать денег на приезд к нам премьер-министра Джонсона", - сказал Пристайко. При этом канал уточняет, что популярность Джонсона в его родной стране падает быстрыми темпами.

Как отметил Пристайко, украинцы оценили по достоинству внешний вид Джонсона и то, как он беседовал с их парламентом. Посол Украины выразил надежду, что новый премьер-министр Британии будет таким же.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии.