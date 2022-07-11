Украинцы смогут обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке Фото: Александр Подгорчук

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает всем украинским гражданам обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Ранее такое право давалось только украинским гражданам, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкий и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

В опубликованном указе российского президента говорится о том, что украинские граждане, как и граждане ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на данных территориях теперь имеют право «обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». В документе также уточняется, что речь идет о части восьмой статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 2002 года номер 62-ФЗ.