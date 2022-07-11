ВС Украины разместили более 400 военных в школе Одесской области Фото: REUTERS

Жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник одной из российских силовых структур.

"Киевский режим все еще осуществляет практику размещения пунктов постоянной дислокации военных в медицинских и образовательных учреждениях. Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по данным местного населения, в действующих медучреждениях - на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещается около 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.