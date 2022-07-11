Зеленский внес в Раду проект законопроект об особом статусе для жителей Польши Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона об особом статусе предоставлении гражданам Польши. Об этом заявил в понедельник, 11 июля, польский президент Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, которые были осуществлены украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.

Сам законопроект об особом статусе поляков был анонсирован украинских военных еще в мае текущего года. Однако никаких подробностей об этом в документе не сообщалось. Отмечалось, что тогда над проектом закона еще работают. Как сообщается, особый статус дает двум народам равные права на территории стран.

«Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем … Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», - говорится в заявлении польского президента.

Ранее Анджей Дуда сказал о том, что между странами не будет никаких границ, а также они будут «отстраивать совместное общее счастье и общую силу».