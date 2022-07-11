Джордж Мартин сообщил, что финал “Игры престолов” в книгах будет другим

Джордж Мартин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель Джордж Мартин пообещал другой финал “Игры престолов” в книгах, сообщает сайт “КП - Сериалы”.

Писатель рассказал, что финал истории будет отличаться от того, что было показано в сериале.

“Да, кое-что из того, что вы могли видеть на канале HBO в “Игре престолов”, вы увидите и в “Ветрах зимы” (хотя, может быть, и не совсем так)… но большая часть остального будет совсем иной”, - сообщил он в своем блоге.

Ранее Джордж Мартин рассказал о работе над “Ветрами зимы”, предпоследней книги знаменитого цикла. В новой части читатели увидят возвращение многих любимых персонажей, включая Тириона Ланнистера, Арью Старк и Теона Грейджоя. Сюжетно “Ветра зимы” связаны с 6-м и 7-м сезонами сериала, однако между ними имеются расхождения. Так, к этому времени в сериале погибли некоторые персонажи, которые в книгах еще живы. Дата выхода романа не сообщалась.