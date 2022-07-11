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Политика11 июля 2022 14:45

Путин и Эрдоган обсудили актуальную повестку накануне встречи на высшем уровне

В Кремле заявили, что встреча Путина и Эрдогана пройдет на высшем уровне
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время состоится российско-турецкая встреча “на высшем уровне”. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Также в Кремле рассказали о проведенной накануне телефонной беседе глав государств Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности, о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на международные рынки.

Также лидеры двух стран уделили повышенное внимание “активизации экономического сотрудничества”, которое будет касаться увеличения объемов торговли.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом 17 марта 2022 года. Уточнялось, что в ходе беседы Эрдоган повторил свое предложение провести переговоры российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Турции, в Стамбуле или Анкаре.