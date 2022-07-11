Ксения Собчак сообщила, что телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста

Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках подкаста Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках подкаста в Москве, сообщила Ксения Собчак.

«Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве недалеко от Останкино. Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо и он отключился. На место вызвали скорую, Николай Николаевич пришел в себя, вроде бы обошлось», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 июня 2022 доктор биологических наук и многолетний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов отпраздновал свой 85-летний юбилей. В совместной программе Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» телеведущий раскрыл три своих секрета здоровья.

Кстати, однажды Дроздов едва не погиб после съемок в студии. Прямо во время записи его укусила гадюка.