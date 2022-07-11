Володин пояснил, зачем Госдума собирается на внеочередное заседание 15 июля 2022 года

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что Дума в ходе внеочередного пленарного заседания 15 июля 2022 года планирует рассмотреть законопроекты по поддержке населения и экономики. Об этом сегодня, 11 июля, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

"Совет Госдумы России сегодня принял решение о проведении 15 июля 2022 года в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем будут рассмотрены инициативы правительства и депутатов по поддержке населения и экономики", - отметил Володин, слова которого приводятся на портале.

Также спикер Думы добавил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы "поступило 42 законопроекта, за две недели внесено 86 инициатив".

Ранее Вячеслав Володин назвал главные вызовы 2022 года. В частности,он упомянул пандемию и ситуацию в мире, подчеркнув, что принимаемые президентом России решения “достаточно эффективны”.