France Presse: Sephora продаст 88 магазинов "Иль де Ботэ" российскому гендиректору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская сеть Sephora (LVMH) намерена продать 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.

Как уточняет агентство, Sephora объявила о подписании соглашения о продаже 100% акций своей “дочке” в России местному гендиректору "для обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки не озвучивается.

Напомним, французская сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016-м году, купив бренд "Иль де Ботэ".

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