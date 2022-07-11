Матвиенко назвала упрощение процедуры гражданства для украинцев достойным ответом на "анти-Россию

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощенном порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия".

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июля 2022 года подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право было только у жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Это достойный ответ на проект "Анти-Россия", - сказала Матвиенко журналистам.

Ранее Валентина Матвиенко допустила переговоры российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского при наличии предварительных договоренностей Москвы и Киева.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.