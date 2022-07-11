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Политика11 июля 2022 17:34

Матвиенко назвала упрощение процедуры гражданства для украинцев достойным ответом на "анти-Россию

Ранее Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощенном порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия".

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июля 2022 года подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право было только у жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Это достойный ответ на проект "Анти-Россия", - сказала Матвиенко журналистам.

Ранее Валентина Матвиенко допустила переговоры российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского при наличии предварительных договоренностей Москвы и Киева.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.