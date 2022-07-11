Кулеба потребовал от Запада более тяжелое оружие после указа Путина о гражданстве для украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа российского лидера Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса. Соответствующее заявление разместили на интернет-сайте МИД республики.

Отмечается, что Кулеба "решительно осудил" российское нововведение и подчеркнул, что его соотечественникам гражданство РФ не требуется.

"Призываю партнеров к жесткой реакции… срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции в отношении России", - заявил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.