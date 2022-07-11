В Риге мужчину чуть не забрали в психбольницу из-за георгиевской ленточки и шапки-ушанки Фото: REUTERS

В субботу, 10 июля, вечером 52-летнего жителя Риги хотели забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщила местная полиция.

По информации ведомство, в субботу полицейские, прибыв на вызов, увидели мужчину, который гулял с собакой. На голове у него была надета шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди - приколота георгиевская ленточка.

Мужчина пояснил стражам порядка, что поддерживает президента России Владимира Путина. Полицейские указали мужчине на нарушения и попросили убрать запрещенную в Латвии символику, но он отказался. В результате, к месту вызвали бригаду скорой помощи, но медики не стали госпитализировать рижанина. Тогда было принято решение возбудить дело об административном нарушении и выписать штраф.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.