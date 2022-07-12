Канцлер Австрии заявил, что смириться с дальнейшим ростом инфляции ЕС поможет только алкоголь и психотропы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу против растущей инфляции, единственным выходом странам Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.

"Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты", - сказал он, выступая на партийном съезде Австрийской народной партии федеральной земли Тироль.

Кроме того, канцлер призвал как можно скорее подавить инфляцию в странах Европейского союза.

Как писал сайт KP.ru, наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России. Так, больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten также писало, что экономика стран - членов Европейского союза может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции на фоне кризиса на Украине.