Экономист Бирюков считает, что цены на газ в Европе снизились из-за решения Канады по турбине для "Северного потока" Фото: Архив "КП"

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков считает, что цены на газ в Европе снизились из-за решения Канады отремонтировать турбину «Северного потока-1» в Германии.

"Откат произошел на новости о решении Канады отправить турбины для ремонта «Северного потока-1» в Германию. Если все пройдет гладко, это позволит завершить технические работы на газопроводе, что снизит неопределенность вокруг поставок российского газа в Европу", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

При этом, несмотря на решение Канады и некоторую разрядку, ситуация остается тяжелой, отметил специалист.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение, сообщает RT.

Как ранее писал ФАН, обе нитки российского трубопровода «Северный поток» будут временно остановлены с целью плановой профилактики. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку.