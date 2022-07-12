Первый случай оспы обезьян выявлен в России

В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян Фото: Shutterstock

В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля 2022 года.

В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - уточнили в ведомстве.

Болезнь протекает в легкой форме. Пациент изолирован. Он проходит лечение в инфекционном отделении больницы.

Как ранее писал сайт kp.ru, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции.

Эксперт также обратил внимание на то, что в период с мая 2022 года наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, "передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам" в Европе.