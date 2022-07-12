Первый случай оспы обезьян выявлен в России

В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян
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В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля 2022 года.
В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.
"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - уточнили в ведомстве.
Болезнь протекает в легкой форме. Пациент изолирован. Он проходит лечение в инфекционном отделении больницы.
Как ранее писал сайт kp.ru, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции.
Эксперт также обратил внимание на то, что в период с мая 2022 года наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, "передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам" в Европе.