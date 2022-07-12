России отказали в выдаче 43 обвиняемых в преступлениях с начала спецоперации

Страны Европы стали в три раза чаще отказывать России в экстрадиции обвиняемых в преступлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала специальной военной операции на Украине Генпрокуратура России получила от европейских стран 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число отказов выросло в три раза. В Генпрокуратуре такую тенденцию связывают с политическими мотивами, хотя в большинстве случаев страны объясняют решение "противоречием государственным правовым принципам".

Пресс-служба выразила сожаление, что проявления русофобии на Западе достигли такого уровня, что они "готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности".

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что Греция перестала быть благоприятной страной для отдыха россиян из-за русофобии, которую распространяют политические власти страны.

При этом дипломат уточнил, что непосредственная угроза нападения на российских туристов исходит больше не от греков, а от украинцев, которые находятся в этой стране. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения в российское посольство в Греции.