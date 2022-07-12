Российские войска уничтожили "Искандерами" американские пусковые установки Harpoon под Одессой

Удары "Искандерами" уничтожили пусковые установки Harpoon под Одессой Фото: Кадр видео

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" по месту расположения пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, произведенных в Соединённых Штатах.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 12 июля 2022 года.

В оборонном ведомстве уточнили, что установки располагались в районе населенного пункта Березань Одесской области. Помимо "Harpoon" ударом уничтожены 26 единиц украинской техники и 180 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, в начале июня глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна усилила береговую линию американскими ракетными комплексами Harpoon.

"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, - заявил Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в мае власти Дании решили передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon производства США, а также пусковую установку к ним.