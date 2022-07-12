Убийство 21-летней девушки в Нижегородской области могло быть спланированным

Следователи не исключают, что именно наличие у мужчины семьи стало причиной конфликта, который привел к трагедии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расправа над 21-летней Викторией Гущиной, которая была убита в Кстовском районе 5 июля, могла быть подготовлена и спланирована заранее. Так считают друзья и родственники погибшей девушки, пишет NewsNN со ссылкой на программу «Кстати».

- Это не состояние аффекта. Это было заранее спланировано, потому что у него был с собой нож откуда-то. Он его заранее взял. Изверг какой-то, - говорит подруга Виктории Анна.

Прощание с Викторией Гущиной состоялось в Кстове 11 июля. Девушку хоронили в закрытом гробу, поскольку ее тело было сильно изувечено.

21-летняя Виктория Гущина пропала 5 июля. Днем с ее телефона ее подруге пришло сообщение, в котором она предупреждает, что поехала в Нижний Новгород на такси. После этого на связь она не выходила. На следующий день якобы от нее пришла смска с незнакомого номера, где она просила не волноваться и говорила, что утопила телефон и скоро приедет. На второй день ее телефон нашли на обочине дороги в местной деревне, а вскоре нашли и ее тело – оно было спрятано в кустах в лесополосе в районе деревни Зелецино Кстовского района.

В убийстве подозревается 34-летний знакомый Виктории. По данным регионального СУ СКР, между женатым задержанным и Викторией были близкие отношения. Известно, что на момент исчезновения девушка находилась на раннем сроке беременности. Следователи не исключают, что именно наличие у мужчины семьи стало причиной конфликта, который привел к трагедии.