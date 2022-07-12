Американская Zoom оштрафована на 1 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник, 12 июля, вынес решение в отношении американской компании Zoom Video Communications Inc, признав виновной за несоблюдение закона о локализации данных россиян на территории страны

Как передает «Интерфакс», компанию признали виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП Российской Федерации «невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ». Теперь Zoom должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Сообщается, что представители американской компании не явились на судебное заседание, поэтому дело было рассмотрено без их участия.

Напомним, Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля прошлого года, однако не все зарубежные компании выполнили данное требование.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня этого года российская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. Ранее, в тот же день Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в России, а в конце мая 2022 года приставы полностью взыскали с компании штрафы в размере 7,7 млн рублей.