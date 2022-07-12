Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника актеру фильмов для взрослых в Одессе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь американского актера Билли Херрингтона, прославившегося как актер фильмов для взрослых в 1990-х годах, набрала нужное для рассмотрения Владимиром Зеленским число голосов.

Соответствующую петицию на сайте офиса Зеленского зарегистрировали 20 мая, она набрала свыше 25 тысяч голосов.

"Екатерина - дискуссионная историческая личность, которая своими действиями причинила большой урон украинской государственности и культуре… Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом мы будем в выигрыше сразу по ряду пунктов", - отмечается в тексте петиции на портале офиса Зеленского.

Ранее kp.ru писал, что Зеленский отчитал Канаду, как Мельник Шольца. Отмечалось, что украинский лидер крайне болезненно отнесся к решению Канады вернуть отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток". Его настолько взволновала эта ситуация, что он через МИД и в личном официальном аккаунте устроил настоящую выволочку руководству Канады.