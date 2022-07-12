Поляки пришли в ярость из-за поста бывшего посла Украины в Германии Мельника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские пользователи Twitter обрушились с критикой на бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника за публикацию, посвященную Волынской резне.

Экс-посол обратился к гражданам Польши на немецком языке, назвав "дорогими друзьями", и отметил, что их страна особенно пострадала "в период нацистской и советской тирании". Он также добавил, что в настоящее время никто не сможет вбить клин в отношения между народами двух государств.

При этом многие читатели поста пришли в ярость из-за отстраненных заявлений Мельника вместо извинений за предыдущие высказывания о Волынской резне.Также поляки возмутились тем, что Мельник обращается к ним на немецком языке.

"Жалкая и унизительная позиция в память о невинных польских жертвах Волынской резни. Какие извинения, такое будет и примирение", - полагает Vito de Vito.

"Ни одна бандеровская сволочь не будет мне другом. Ни один немецкий дипломат или политик не стал бы публично нести чушь о положительной роли Гиммлера или какого-нибудь Ганса Франка. Для меня ты - всего лишь несчастная бандеровская сволочь!", – отметил пользователь Cycero_Spqr.

Ранее немцы раскритиковали посла Украины Мельника после попыток оправдаться за слова о нацистах. Ранее он прокомментировал массовые убийства украинскими националистами мирных поляков.