Сорос заявил, что США грозит превращение в репрессивный режим Фото: REUTERS

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляют не Москва и Пекин, а внутренние враги. По его словам, именно из-за них американская демократия может стать репрессивным режимом.

Сорос указывает на то, что отменить демократию в стране могут «правые экстремисты», к которым он отнес нынешний Верховный суд, где «доминируют крайне правые», а также Республиканскую партию бывшего президента США Дональда Трампа, «назначившую этих экстремистов».

«Верховный суд когда-то был одним из тех институтов США, которые пользовались особым уважением. Недавние решения экстремистского большинства подтолкнули его рейтинг одобрения к беспрецедентно низкому уровню, а неодобрение суда - к новому максимуму», - написал бизнесмен в своей статье для die Welt, напомним про права, касающиеся абортов

По его словам, есть только один способ для того, что ограничить деятельность Верховного суда, и это - голосование против Республиканской партии на выборах. Как он считает, такое голосование позволило бы Конгрессу США «издавать законы о правах, которые Верховный суд должен был бы защищать». «Конгресс должен действовать, начиная с защиты свободы выбора женщин», - добавил он.

Напомним, накануне Верховный суд отменил постановления по делу «Роу против Уэйда», запрещавшее отдельным штатам ограничивать свободу абортов.