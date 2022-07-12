Создатели сериала “Великая” начали съемки продолжения спустя 7 лет после выхода первого сезона, фото: КиноПоиск

Через семь лет после выхода первого сезона создатели сериала “Великая” взялись за съемки продолжения фильма, сообщает сайт “КП - Сериалы”.

Второй сезон решили назвать “Екатерина. Фильм второй”. Действие разворачивается в 1763-м году - первом году правления Екатерины. Актриса Юлия Снигирь к своей роли не вернется: теперь Екатерину играет Елизавета Боярская.

Напомним, в 2015 году Первый канал показал исторический сериал “Великая”, посвященный судьбе императрицы Екатерины II. Главную роль в нем сыграла Юлия Снигирь. В первом сезоне говорилось о приезде в Россию юной принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, ее браке с цесаревичем Петром и дворцовом перевороте, в результате которого она заняла трон.

Ранее сайт “КП - Сериалы” писал, почему российского князя в сериале про Екатерину II сыграл темнокожий актер.