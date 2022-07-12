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Общество12 июля 2022 13:05

Россиян предупредили об опасных змеях, которые встречаются на отдыхе

Герпетолог Старков назвал гадюку и гюрзу самыми опасными змеями, которых можно встретить на отдыхе
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиян предупредили об опасных змеях, которые встречаются на отдыхе

Россиян предупредили об опасных змеях, которые встречаются на отдыхе

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков заявил, что наиболее распространенный род ядовитых змей в России — гадюки.

"Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки. Ядовитые змеи в основном обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. На южный берег степная гадюка не проникает. Но встречается в горах по северному склону, живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты", — пояснил он в беседе с "Газета.ru"

Укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, гораздо более опасной для жизни человека герпетолог назвал гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк.

Ранее заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов заявил, что при укусе ядовитой змеи самое главное обездвижить пораженное место и как можно скорее обратиться к врачу. Никаких повязок и жгутов накладывать нельзя и тем более отсасывать яд, передает телеканал "360".

Кстати, в одном Сибирском серпентарии добывают яд гадюки для лекарственных целей. Сколько стоит грамм высушенного яда – это коммерческая тайна. Но, по некоторым данным, может доходить до 1,5 тысячи долларов, рассказывает ОТР.