Россиян предупредили об опасных змеях, которые встречаются на отдыхе Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков заявил, что наиболее распространенный род ядовитых змей в России — гадюки.

"Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки. Ядовитые змеи в основном обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. На южный берег степная гадюка не проникает. Но встречается в горах по северному склону, живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты", — пояснил он в беседе с "Газета.ru"

Укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, гораздо более опасной для жизни человека герпетолог назвал гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк.

Ранее заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов заявил, что при укусе ядовитой змеи самое главное обездвижить пораженное место и как можно скорее обратиться к врачу. Никаких повязок и жгутов накладывать нельзя и тем более отсасывать яд, передает телеканал "360".

Кстати, в одном Сибирском серпентарии добывают яд гадюки для лекарственных целей. Сколько стоит грамм высушенного яда – это коммерческая тайна. Но, по некоторым данным, может доходить до 1,5 тысячи долларов, рассказывает ОТР.